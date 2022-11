Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach gefährlichen Fahrmanövern - Kennzeichendiebstähle - Versuchter Einbruch in Schule

Fulda (ots)

Zeugenaufruf nach gefährlichen Fahrmanövern

Petersberg. Am Montagnachmittag (31.10.), gegen 16.35 Uhr, wurden Beamte der Fuldaer Polizei im Bereich der Wörthstraße auf einen grauen Alfa Romeo aufmerksam, der auffällig laute Abgasemissionen produzierte. Als die Polizisten das Fahrzeug anhalten und kontrollieren wollten, ergriff der Fahrer die Flucht in Richtung Magdeburger Straße / Goerdeler Straße / Leipziger Straße. Dabei zeigte er mehrfach rücksichtloses und Fußgänger gefährdendes Fahrverhalten, unter anderem im Bereich der Straße "Am Felsenkeller". Der Fahrer kann folgendermaßen beschrieben werden: männlich, etwa 180 cm groß, circa 45 Jahre alt, kurze schwarze Haare. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die vom beschriebenen Fahrverhalten betroffen waren, entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Fahrzeug oder Fahrzeugführer geben können, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Kennzeichendiebstähle

Fulda. Unbekannte stahlen am Montag (31.10.), zwischen 0.10 Uhr und 12.30 Uhr, in der Adalbert-Stifter-Straße die amtlichen Kennzeichen FD-EO 777 von einem grauen Ford Fiesta. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In der Heidelsteinstraße entwendeten Unbekannte zwischen Sonntag (23.10.) und Montag (31.10.) das amtliche Kennzeichen FD-FI 908 von einem Pkw-Anhänger der Marke Humbauer, der auf einem Firmengelände stand. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Schule

Fulda. Am Montagabend (31.10.) wurde festgestellt, dass Unbekannte in der Huberstraße versucht hatten, in ein Schulgebäude einzubrechen. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und betraten den Innenraum. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Es entstand circa 100 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell