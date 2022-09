POL-WAF: Neubeckum. Vermutlich gestohlenes Fahrrad festgestellt

Warendorf (ots) - Das Auto eines 24-jährigen Ahleners ist am Sonntag (25.09.2022, 11.30 Uhr) in Ahlen angefahren und beschädigt worden. Der weiße Mercedes stand auf einem Parkplatz am Vorhelmer Weg als er vorne beschädigt wurde. Der Schadens-Verursacher fuhr weiter, ohne die Polizei zu rufen. Hinweise zu dem Beteiligten bitte an die Polizei Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: ...

