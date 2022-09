POL-WAF: Ahlen. Auto angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Wir suchen den Eigentümer eines Autos, das vermutlich am Freitag (23.09.2022, 09.00 Uhr) in Ennigerloh angefahren wurde. Der vermutlich silberne Kleinwagen von Mercedes stand an der Elmstraße in Ennigerloh, als ein grauer BMW dagegen fuhr. Als sich der Unfallverursacher bei der Polizei meldete, war das beteiligte bereits weggefahren. Hinweise zu dem Beteiligten nimmt die Polizei in Oelde, Telefon ...

mehr