POL-WAF: Warendorf. Verkehrsinsel überfahren

Warendorf (ots) - Beim Abbiegen sind am Freitag (23.09.2022, 12.00 Uhr) zwei Autos in Ahlen zusammengestoßen. Ein 51-järhiger Ahlener fuhr mit seinem Auto der Dolberger Straße Richtung Dolberg. Als er in die Straße Südberg abbog, fuhr ihm ein 39-hähriger Ahlener in seinem Auto auf, der in gleicher Richtung hinter dem 51-Jährigen fuhr. Die beiden 64 und 59 Jahre alten Mitfahrerinnen des Abbiegenden wurden leicht ...

mehr