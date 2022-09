Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Vorsicht beim Äpfel Pflücken

Warendorf (ots)

Mittels Teleskopstiel hat am Sonntag (26.09.2022, 11.05 Uhr) ein 55-jähriger Mann in Beckum am Werseweg Äfpel gepflückt. Zeitgleich fuhr ein 78-jähriger Mann auf seinem Pedelec den Wirtschaftsweg Richtung Werseradweg/Ahlener Straße. Als der Beckmer auf Höhe des Apfel-Pflückers war, zog dieser seinen Teleskopstab nach hinten und traf so den Radfahrer. Dieser stürzte und verletzte sich leicht.

Rettungskräfte brachten ihn leicht verletzt in ein Krankenhaus. Der pflückende Mann aus Beckum blieb unverletzt.

