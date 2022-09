POL-WAF: Beckum. In Rollwagen gefahren - leicht verletzt

Warendorf (ots) - Ihr wurde ihre Handtasche aus dem Fahrradkorb gestohlen - eine 72-jährige Frau aus Beckum ist am Donnerstag (22.09.2022, 16.00 Uhr) Opfer eines Taschendiebes in Beckum geworden. Die 72-Jährige war auf einem Friedhof an der Elisabethstraße unterwegs, als ein Jugendlicher von hinten angelaufen kam, die Handtasche stahl und wegrannte. Als ein Zeuge dem Dieb per Fahrrad folgte, warf der Täter die ...

mehr