Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Unzählige Fahrzeuge besprüht - Zeugen gesucht

Mannheim-Oststadt (ots)

Am frühen Freitagmorgen, vermutlich nach Mitternacht, wurden in einem Parkhaus in N6 an insgesamt mindestens zwölf Fahrzeugen die Türschlösser durch einen oder mehrere unbekannte Täter mit weißer Farbe besprüht. Ebenso wurden an einem Fahrzeug die Kennzeichen bis zur Unkenntlichkeit besprüht und teilweise abgerissen. Auch wurden die Türschlösser mehrerer Türen des Parkhauses, sowie der Kartenleseschlitz der Ausgangsschranke besprüht, so dass eine Ausfahrt aus dem Parkhaus nicht mehr möglich war. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Geschädigte, wie auch Zeugen, die Hinweise auf die Identität des oder der Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621 174-3310 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell