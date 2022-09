Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg

Rhein-Neckar-Kreis: Auto beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht!

Ladenburg (ots)

Am Donnerstag zwischen 10:00 Uhr und 12:45 Uhr beschädigte eine bislang noch unbekannte Autofahrerin oder ein unbekannter Autofahrer im Vorbeifahren einen in der Daimlerstraße abgestellten grauen VW und flüchtete anschließend. Durch den Unfall entstand an dem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von mindestens 3.000 Euro. Das Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06203/9305-0 zu melden.

