Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pirmasens - Nach Streit mit Schreckschusswaffe geschossen

Polizei Pirmasens (ots)

Nach einem Streit im Bereich der Delaware Avenue trafen die Beteiligten in der Vogelstraße am 16.07.2022, gegen 02:15 Uhr, erneut aufeinander. Im Verlauf des erneuten Aufeinandertreffens soll eine 24-jährige Frau aus Pirmasens eine Schreckschusswaffe gezogen und nach Drohen mit der Waffe in die Luft geschossen haben. Hiernach war es zwischen den Parteien noch zu Handgreiflichkeiten gekommen. In der Wohnung der 24-jährigen, die im Anschluss auf die Anzeigenaufnahme aufgesucht wurde, händigte die 24-jährige Beschuldigte eine rosafarbene Schreckschusswaffe aus. Diese wurde sichergestellt. |pips

