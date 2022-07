POL-PDPS: Pirmasens - Beamten unter Alkoholeinfluss beleidigt; Drogen mitgeführt

Polizei Pirmasens (ots) - Am 15.07.2022 erschien ein 51-jähriger Mann mit seinem weißen Peugeot 208 mit PS-Stadtkennzeichen auf hiesiger Dienststelle. An seinem Fahrzeug war im linken Frontbereich ein frischer Unfallschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Dieser könnte durch den bislang unbekannten Verursacher beim Ein- oder Ausparken verursacht worden sein. Tatzeit ...

mehr