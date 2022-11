Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Steinewerfer von Brücke - Nach exhibitionistischer Handlung - Zeugen gesucht - Pkw beschädigt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Steinewerfer von Brücke

Bebra. Vermutlich zwei spielende Kinder warfen am Sonntagnachmittag (30.10.), gegen 16.30 Uhr, Steine von der sogenannten "Schlepperbrücke" über der B 27 zwischen den Anschlussstellen Bebra-Mitte und Bebra-Nord. Sie trafen dabei die Windschutzscheibe eines Autos, das in diesem Moment in Richtung Eschwege unter der Brücke hindurch fuhr. Der Fahrer des Wagens, ein 41-Jähriger aus Cornberg, erschrak nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen heftig, als der Stein auf seine Scheibe traf. Er konnte jedoch glücklicherweise seinen Pkw in der Spur halten und weiterfahren. Am Fahrzeug entstand augenscheinlich kein Sachschaden. Die Polizei in Rotenburg ermittelt nun wegen des Verdachts des "Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr". Der Fahrer konnte die beiden Jungen wie folgt beschreiben: Beide waren circa 12 bis 14 Jahre alt und korpulent. Einer war bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer roten Hose. Der andere Junge trug eine olivgrüne Jacke. Hinweise bitte an die Polizeistation in Rotenburg telefonisch unter 06623 / 937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Online-Wache der hessischen Polizei unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

Nach exhibitionistischer Handlung - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Mehrere Zeugen bemerkten am Montag (31.10.), gegen 13.30 Uhr, im Bereich eines Spielplatzes in der Wittastraße einen Mann, der seine Hose heruntergelassen hatte und augenscheinlich an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Er flüchtete anschließend unerkannt. Der Mann kann als etwa 1,80 Meter groß, circa 30 Jahre alt, mit Drei-Tage-Bart und nach rechts gekämmten, mittellangen, schwarzen Haaren beschrieben werden. Zur Tatzeit trug er einen grauschwarzen Pullover, eine schwarze Hose sowie weiße Turnschuhe und führte einen grauen Rucksack bei sich. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw beschädigt

Alheim. Unbekannte sprühten am Montag (31.10.), zwischen 16 Uhr und 21.15 Uhr, Bauschaum in den Auspuff eines silbernen VW Polo. Zur Tatzeit stand das Auto im öffentlichen Verkehrsraum in der Straße "Lindengasse" im Ortsteil Baumbach. Es entstand hierdurch Sachschaden von etwa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell