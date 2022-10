Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbrüche - Mehrere Personen durch reizenden Stoff verletzt - Handtasche aus Pkw gestohlen - Fahrrad gestohlen

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Ebersburg. Unbekannte versuchten in der Nacht auf Freitag (28.10.) in ein Wohnhaus in der Straße "Am Schneckenberg" im Ortsteil Weyhers einzubrechen. Die Hebelversuche an der Hauseingangstür scheiterten, es entstand jedoch 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Personen durch reizenden Stoff verletzt

Hilders. Am Sonntagabend (30.10.) wurden in einer Unterkunft in der Straße "Am Michaelshof" mehrere Personen durch das Versprühen eines reizenden Stoffes verletzt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen betrat ein 25-jähriger Bewohner der Unterkunft gegen 19 Uhr einen Aufenthaltsraum und versprühte dort einen reizenden Stoff. Hierdurch wurden 23 Personen leicht verletzt, drei von ihnen mussten zwecks weiterer medizinischer Untersuchungen in Krankenhäuser gebracht werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar.

Handtasche aus Pkw gestohlen

Künzell. Auf dem Parkplatz des Friedhofes in der Straße "Am Florenberg" schlugen Unbekannte am Freitagmorgen (28.10.), zwischen 10 Uhr und 11 Uhr, die Scheibe eines roten Opel Corsa ein. Die Täter stahlen eine braune Handtasche und verursachten circa 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrrad gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen zwischen Samstag (22.10.) und Freitag (28.10.) ein E-Bike der Marke Fischer aus dem Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Paul-Klee-Straße. Das Zweirad war mit einem Schloss gesichert und hatte einen Wert von circa 1.300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Kellerwohnung

Fulda. Unbekannte versuchten zwischen Samstag (22.10.) und Donnerstag (27.10.) in der Maidornstraße im Ortsteil Kämmerzell in eine Kellerwohnung eines Wohnhauses einzubrechen. Die Hebelversuche am angegangenen Fenster scheiterten, es entstand jedoch circa 150 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Einbrüche in Wohnhäuser

Fulda. Unbekannte brachen am Sonntag (30.10.), zwischen 15.50 Uhr und 19 Uhr, in mehrere Wohnhäuser im Stadtteil Mackenzell ein.

Im Brennofenweg verschafften sich die Täter über eine Garage Zutritt zu einem Haus. Dort durchsuchten sie mehrere Räume und stahlen Schmuck im Wert von circa 200 Euro. In einem weiteren Wohnhaus im Brennofenweg gelangten die Einbrecher über ein Fenster ins Gebäude und stahlen Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von circa 2.000 Euro. Bei einem Wohnhaus in der Keltenstraße brachen die Täter ein Kellerfenster auf und durchsuchten die Wohnräume nach Diebesgut. Sie stahlen Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro.

Insgesamt entstand 1.200 Euro Sachschaden.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Bäckerei

Petersberg. Eine Bäckerei in der Josef-Damian-Schmidt-Straße im Ortsteil Marbach wurde in der Nacht zu Montag (31.10.) zum Ziel unbekannter Einbrecher. Die Täter warfen die gläserne Eingangstür ein und verursachten dabei circa 1.000 Euro Sachschaden. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

