Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Baumaschinen beschädigt-Einbruch in Schule-Einbruch in Einfamilienhaus-Mehrere Einbrüche in einer Straße - Zeugen gesucht-Sachbeschädigung-Kennzeichendiebstahl

Vogelsbergkreis (ots)

Baumaschinen beschädigt

Schlitz. In der Nacht zu Sonntag (30.10.) beschädigten Unbekannte zwei Baumaschinen auf einer Baustelle in der Schlesischen Straße. Die Täter verursachten insgesamt rund 1.000 Euro Sachschaden an den Außenspiegeln eines Baggers des Herstellers Caterpillar sowie den Scheinwerfern einer Straßenwalze der Marke Hamm. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schule

Grebenau. In eine Schule in der Schulstraße brachen Unbekannte zwischen Donnerstagnachmittag (27.110.) und Freitagmorgen (28.10.) ein. Anschließend durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume und verursachten Gesamtsachschaden von circa 10.000 Euro, bevor sie unerkannt flüchteten. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Mücke. Vermögenswerte in Höhe von rund 500 Euro entwendeten Unbekannte bei einem Einbruch am Donnerstag (27.10.) in ein Einfamilienhaus in der Königsberger Straße in Merlau. Zwischen 8.30 Uhr und 20.30 Uhr verschafften sich die Einbrecher unbefugten Zugang zu dem Gebäude. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist momentan noch nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Mehrere Einbrüche in einer Straße - Zeugen gesucht

Schlitz. In der Nacht zu Freitag (28.10.) kam es in der Schlesischen Straße zu insgesamt drei Einbrüchen.

In eine öffentliche Schule brachen die Einbrecher über eine Seiteneingangstür ein. Anschließend durchsuchten die Täter das Gebäude. Dabei entstand Gesamtsachschaden von rund 2.000 Euro. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar.

Bei einer weiteren Schule drückten die Täter ein Fenster auf und stahlen Werkzeuge und einen Feuerlöscher im Wert von etwa 100 Euro. Ob hierbei auch Sachschaden entstand, ist aktuell noch nicht bekannt.

Auch ein in der Straße befindliches Vereinsheim wurde Ziel der Unbekannten. Glücklicherweise scheiterte der Einbruchsversuch, sodass hier lediglich Sachschaden von etwa 500 Euro an einem Fenster entstand.

Ob die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist momentan noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Sachbeschädigung

Lauterbach. Zwei Briefkästen auf einem Schulgelände in der Straße "Am Eichberg" beschädigten Unbekannte am Samstagabend (29.10.), gegen 20.25 Uhr. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Alsfeld. Das hintere amtliche Kennzeichen VB-LG 1512 eines schwarzen VW Golf stahlen Unbekannte zwischen Samstagmorgen (29.10.), gegen 2 Uhr und Sonntagabend (30.10.), gegen 18 Uhr. Zur Tatzeit stand das Auto in der Straße "Am Pfarrgarten" im Ortsteil Leusel. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell