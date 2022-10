POL-OH: Betäubungsmittel im Wert von rund 1.300 Euro sichergestellt

Fulda (ots) - Verkehrsunfallmitteilung Tann / Lahrbach - Am 30.10.2022 gegen 11.45 Uhr befuhr ein 41-jähriger PKW Fahrer aus Tann die Hünfelder Str. in Lahrbach und wollte an der Kreuzung Hünfelder Str. / Eisenacher Str. nach links in die Eisenacher Str. abbiegen. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich übersah der wartepflichtige Opel-Fahrer einen vorfahrtsberechtigten 62-jährigen Kradfahrer aus Arnstadt, der mit ...

mehr