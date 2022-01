Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand Münsingen (korrigierte Version)

Reutlingen (ots)

Beim Brand in Münsingen hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Bitte die folgende Version verwenden:

Münsingen (RT): Brand in Patiententoilette

Zum Brand in der Patiententoilette in einer Arztpraxis mussten die Rettungskräfte am Montagmittag in die Bahnhofstraße ausrücken. Aus bislang ungeklärter Ursache war vermutlich der Mülleimer für die Papierhandtücher in Brand geraten. Eine Mitarbeiterin bemerkte gegen 12.30 Uhr Rauchgeruch und verständigte daraufhin die Feuerwehr. Diese konnte die Flammen rasch löschen und eine Ausbreitung des Feuers verhindern. Nachdem die Räumlichkeiten belüftet waren, konnte der Betrieb in der Arztpraxis fortgeführt werden. Ersten Schätzungen nach war ein Schaden in Höhe von zirka 3.000 Euro entstanden. Das Polizeirevier Münsingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (ms)

