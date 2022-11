Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw-Reifen beschädigt - Geldbörse gestohlen - Autokennzeichen gestohlen

Fulda (ots)

Pkw-Reifen beschädigt

Fulda. Unbekannte zerstachen zwischen Montagabend (31.10.) und Dienstagmittag (01.11.) in der Straße "Am Rain" im Stadtteil Edelzell den linken hinteren Reifen eines grauen Audi E-tron. Das Auto parkte am Straßenrand. Es entstand circa 400 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geldbörse gestohlen

Fulda. Auf dem Gelände einer Tankstelle in der Straße "Andreasberg" stahlen Unbekannte am Montagnachmittag (31.10.) eine Geldbörse aus einem braunen Mazda. Die 47-jährige Fahrerin des Autos reinigte zwischen 14.30 Uhr und 15.15 Uhr ihr Fahrzeug im Bereich der Staubsaugeranlage. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde in der Zwischenzeit von einer unbekannte Person durch die offenstehende Beifahrertür die Geldbörse aus der Handtasche der Fuldaerin gestohlen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Hinweise, insbesondere zu einem weißen älteren Kleinwagen der in dieser Zeit neben dem Mazda parkte. Der Fahrer soll männlich, circa 180 cm groß, schlanker Statur gewesen sein. Er hatte grau-blonde Haare und trug eine cremefarbene Jacke sowie eine Jeanshose. Wer entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Fulda. In der Heidelsteinstraße stahlen Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (01.11.) beide amtlichen Kennzeichen FD-T 2704 von einem schwarzen Seat Tarraco. Das Auto parkte am Straßenrand. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell