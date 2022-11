Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw beschädigt - Große Mengen Kupferkabel gestohlen - Baumaschine entwendet -Einbruch in Einfamilienhaus - E-Scooter entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Pkw beschädigt

Rotenburg. Unbekannte Täter sprühten derzeitigen Erkenntnissen nach zwischen Montag (31.10.), 12 Uhr, und Dienstag (01.11.), 9 Uhr, Bauschaum in den Auspuff eines grauen Ford Focus. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt an der Straße "Schwalbenweg" geparkt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Große Mengen Kupferkabel gestohlen

Philippsthal. Indem sie ein Kettenschloss an einem Zufahrtstor gewaltsam aufbrachen, verschafften sich unbekannte Täter zwischen Samstag (29.10.) und Montag (31.10.) unerlaubt Zutritt zu einem Werksgelände, das sich in der Verlängerung des Breitzbacher Weges / "Im Ochsengraben" befindet. Dort entwendeten sie etwa 20 Tonnen Kupferkabel, mehrere Holzkabeltrommeln sowie Europaletten im Wert von rund 250.000 Euro.

Für den Abtransport des Diebesgutes wurde möglicherweise ein Lkw oder Sattelzug verwendet. Zudem wäre es möglich, dass die Täter entsprechende Arbeitskleidung getragen haben, um auf dem Gelände nicht aufzufallen. Personen, die zum Tatzeitpunkt oder auch in den Tagen zuvor verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Baumaschine entwendet

Kirchheim. In der Straße "Am Bahnhof" entwendeten Unbekannte zwischen Montagabend (31.10.) und Dienstagmorgen (01.11.) einen Mini-Radlader von einer Baustelle. Die Maschine konnte später in der Wald- und Feldgemarkung von Niederaula wieder aufgefunden werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Scooter entwendet

Bad Hersfeld. Aus einem Hof in der Bismarckstraße entwendeten Unbekannte am Dienstag (01.11.), zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr, einen E-Scooter mit dem Kennzeichen 403 XPE im Wert von 870 Euro. Der schwarze Kickscooter des Herstellers "VMAX" war mittels Schloss gesichert. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Niederaula. Ein Einfamilienhaus im Steigerweg war Dienstagabend (01.11.), zwischen 20.15 Uhr und 21.10 Uhr, Ziel unbekannter Täter. Die Langfinger hebelten gewaltsam die Terrassentür des Wohnhauses auf und entwendeten aus dem Inneren eine Geldbörse mit Bargeld. Anschließend flüchteten sie unerkannt und hinterließen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Bär

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell