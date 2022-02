Polizei Mettmann

POL-ME: Vor Fitness-Studio aufgelauert: Trio prügelt auf Langenfelder ein - Langenfeld - 2202048

Mettmann (ots)

In Langenfeld haben am Mittwoch (9. Februar 2022) drei bislang noch unbekannte Täter auf einen Langenfelder eingeschlagen. Dabei wurde der 19-jährige Geschädigte glücklicherweise nur leicht verletzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Folgendes was nach dem aktuellen Stand geschehen:

Gegen 21:15 Uhr hatte ein 19-jähriger Monheimer ein Fitness-Studio an der Bahnhofstraße in Langenfeld verlassen. Vor dem Eingangsbereich wurde er hier von drei jungen Männern angesprochen und zunächst verbal, und dann auch körperlich angegangen. Das Trio schlug auf den 19-Jährigen ein, wobei dieser eine Platzwunde erlitt. Schließlich konnte er die Angreifer jedoch letztendlich mit Pfefferspray in die Flucht schlagen und die Polizei alarmieren.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten keine Tatverdächtigen mehr angetroffen werden. Zu den drei Schlägern liegen die folgenden Personenbeschreibungen vor:

Erste Person:

- männlich - etwa 18 bis 21 Jahre alt - circa 1,60 bis 1,65 Meter groß - dunkel gekleidet - "südländisches" Erscheinungsbild

Zweite Person:

- männlich - etwa 18 bis 21 Jahre alt - circa 1,68 bis 1,72 Meter groß - trug eine blaue Hose und ein blaues Oberteil - hatte kurze schwarze Haare und einen kurzen schwarzen Bart - "südländisches" Erscheinungsbild

Dritte Person:

- männlich - etwa 18 bis 21 Jahre alt - circa 1,80 bis 1,82 Meter groß - "südländisches" Erscheinungsbild

Die Hintergründe zu dem Überfall auf den Monheimer sind noch unklar. Entwendet wurde nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen jedoch nichts. Daher fragt die Polizei: Wer hat den Vorfall beobachtet oder kennt unter Umständen sogar die Täter?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell