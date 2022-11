Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg

Fulda (ots)

FD

Verkehrsunfall mit Fußgänger

Fulda. Ein 25-jähriger Fußgänger aus Bad Salzschlirf wurde bei einem Unfall am Dienstag (01.11.) leicht verletzt. Ein 88-jähriger Nissan-Fahrer befuhr gegen 10.10 Uhr den Heinrich-von-Bibra-Platz aus Richtung Lindenstraße kommend in Fahrtrichtung Magdeburger Straße und wollte nach rechts auf die Kurfürstenstraße in Richtung Bahnhof Fulda abbiegen. Hierbei kam es auf der dortigen Fußgängerfurt über die Kurfürstenstraße zu einer leichten Kollision mit dem 25-jährigen Fußgänger, welcher sein Fahrrad aus Richtung Bahnunterführung kommend über die Fußgängerfurt schob. Der 25-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro.

Polizeistation Fulda

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht am Haselsee in Hünfeld gesucht

Hünfeld. Am Freitag (28.10.), zwischen 14 Uhr und 15 Uhr, parkte eine 72-jährige Fahrzeugführerin aus Hünfeld ihren Pkw auf dem Parkplatz des Haselsees unweit der dortigen Toilettenanlagen. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stelle die Fahrzeugführerin frische Beschädigungen an der hinteren Stoßstange fest. Der bislang unbekannte Verursacher hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizeistation Hünfeld unter der Rufnummer 06652/96580, jede andere Polizeidienststelle, oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Hünfeld

HEF

Auffahrunfall

Bad Hersfeld. Am Dienstag (01.11.), gegen 6:55 Uhr, befuhren eine 38-jährige Pkw-Fahrerin aus Bebra und eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Eschwege in dieser Reihenfolge die B 27 von Bad Hersfeld kommend in Richtung Fulda auf dem rechten von zwei vorhandenen Geradeausfahrstreifen. An der Einmündung zur Carl-Benz-Straße musste die Fahrerin aus Bebra verkehrsbedingt anhalten. Dies bemerkte die Pkw-Fahrerin aus Eschwege zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde die 20-jährige Fahrerin leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

