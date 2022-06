Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Diesel aus Bagger geklaut + Mit Zwillen auf Scheiben geschossen + Radfahrerin stürzt + Während des Schlafs bestohlen + Golf am Lidl verkratzt +

Dillenburg (ots)

Haiger - B277 - Haigerseelbach: Diesel geklaut -

Aus einem Bagger zapften Diebe in der vergangenen Nacht Diesel ab. Die orangefarbene Arbeitsmaschine stand zwischen 17.00 Uhr und 06.15 Uhr auf dem Waldweg in Richtung Grillhütte und Sportplatz von Haigerseelbach. Die Polizei geht derzeit aus, dass die Diebe rund 900 Liter Kraftstoff erbeuteten und mit mehreren größeren Kanistern und einem Transporter in Sicherheit brachten. Zeugen, die die Täter in der zurückliegenden Nacht an der Zufahrt zur Grillhütte beobachteten oder die sonst Angaben zu den Dieben machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Mit Zwillen auf Bushaltestelle geschossen -

Einen Schaden von rund 2.000 Euro ließen Unbekannte in der Frankfurter Straße, an der Bushaltestelle "Spilburgkaserne" in Richtung Büblingshausen zurück. Ein Zeuge beobachtete gestern Abend (23.06.2022), gegen 23.10 Uhr wie die beiden jungen Männer mit Zwillen gegen die Scheiben schossen. Zwei Scheiben gingen zu Bruch. Die Täter waren zwischen 18 und 20 Jahre alt, ca. 175 bis 180 cm groß und trugen Baseball-Kappen. Einer war mit einer hellen kurzen Hose bekleidet. Im Anschluss an die Schüsse gingen sie die Frankfurter Straße in Richtung Innenstadt davon. Wer kann Angaben zur Identität des Duos machen? Wer hat die beiden Männer vor oder nach der Tat beobachtet? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Bikerin stürzt -

Auf dem Radweg in der Verlängerung des "Dalheimer Grundes" verunglückte gestern Abend (23.06.2022) eine 51-jährige Fahrradfahrerin. Gegen 20.00 Uhr war die Wetzlarerin auf dem Feldweg in Richtung B49 unterwegs. Auf der abschüssigen Strecke, auf der der Asphalt teilweise beschädigt ist, verlor die Radfahrerin in einer Kurve die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte zu Boden. Sie trug Prellungen und Abschürfungen davon. Rettungssanitäter versorgten die Wetzlarerin und brachten sie zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus.

Wetzlar: Bewohner schlafen während Einbruch -

Am frühen Donnerstagmorgen (23.06.2022) drangen Diebe in ein Einfamilienhaus in der Steubenstraße ein. Zwischen 01.00 Uhr und 07.00 Uhr verschafften sich über die Kellertür gewaltsam Zutritt zu dem Haus. Sie durchsuchten Keller und Erdgeschoss des Hauses, während die Bewohner im Obergeschoss schliefen. Nach einer ersten Einschätzung der Opfer fehlt eine Handtasche mit Bankkarten und einer bisher nicht bekannten Menge an Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Steubenstraße Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Braunfels: Golf beim Lidl zerkratzt -

Unbekannte trieben Kratzer in den Lack eines in der Wetzlarer Straße geparkten Golf. Der blaue VW stand am Mittwochabend (22.06.2022), zwischen 18.55 Uhr und 19.05 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz. Den Lackschaden beziffert die Polizei auf rund 1.000 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

