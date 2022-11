Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Vollsperrung nach Kollision mit Tunnelbeleuchtung

Neuhof (ots)

Fünf beteiligte Lkw und etwa 11.000 Euro Sachschaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend (02.11.) auf der A 66 im Tunnel Neuhof. Ein 41.jähriger aus Fuldabrück wollte mit seinem Schwertransport kurz nach 19:00 Uhr die Röhre in Richtung Frankfurt/M. durchfahren, obwohl der Lkw aufgrund seiner maximalen Höhe dazu nicht geeignet war. In der Röhre kollidierte der von ihm auf einem Tieflader transportierte Bagger an mehreren Stellen mit den Oberlichtern der Tunnelbeleuchtung, riss dabei Lampen aus ihrer Verankerung und legte stromführende Kabel frei. Die Lampen fielen teilweise auf die Fahrbahn oder hingen lose herab, sodass in der Folge vier weitere Lkw mit diesen zusammenstießen. Dabei entstanden an den Lkw, wie auch an dem Bagger, eher geringe Sachschäden. Aufgrund der erforderlichen Instandsetzungsarbeiten durch eine hinzugezogene Fachfirma musste der Tunnel in Richtung Frankfurt/M. bis gegen 01:30 Uhr gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden. Wie es zu der Kollision mit der Tunnelbeleuchtung kommen konnte, wird nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen sein.

