Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trickdiebstahl aus Pkw

Speyer (ots)

Am 26.09.2022 gegen 14:20 Uhr stieg ein 88-Jähriger Mann in der Holzstraße in sein geparktes Fahrzeug, öffnete alle Fenster, legte seine Fototasche auf den Beifahrersitz und war gerade im Begriff loszufahren. Beim Anfahren hörte er einen Mann "Katzi, Katzi" rufen und sah, dass dieser auf den Kofferraum zeigte. Der 88-Jährige stieg deshalb nochmal aus und ging in Richtung Kofferraum, da er die Befürchtung hatte, eine Katze überfahren zu haben. Nachdem er nichts feststellte stieg er wieder in sein Fahrzeug und bemerkte das Fehlen seiner Fototasche. In der schwarzen Stofffototasche befand sich eine Nikon DF, ein dazugehörendes Objektiv, Bargeld, ein Ausweis, ein Führerschein und ein Schlüssel. Der Wert des Diebesgutes liegt bei einem mittleren vierstelligen Betrag. Den tatverdächtigen Mann beschrieb er wie folgt: schwarze Haare, einen schwarzen Schnurrbart, ca. 25-30 Jahre alt, trug eine dunkle, vermutlich blaue Jacke. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Schützenparks/Holzstraße beobachtet haben, werden gebeten sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden. Die Polizei rät: - Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Schließen Sie Ihr Fahrzeug grundsätzlich ab. Achten Sie bei einem Funkschlüssel darauf, ob es tatsächlich verschlossen ist. - Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar liegen. - Lassen Sie Ausweise, Fahrzeugpapiere, Hinweise zur Wohnungsanschrift und Hausschlüssel nie im Fahrzeug. - Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf.

