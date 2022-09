POL-PDLU: Überwachung Durchfahrtsverbot

Altrip (ots) - Am gestrigen Nachmittag, gegen 15:00 Uhr, stellte eine Dame ihren PKW in der Schillerstraße ab. Während die Frau einer Bekannten beim Aussteigen half und diese in eine nahegelegene Wohnung begleitete, ließ sie den Kofferraum offen. Nachdem die Dame wenige Minuten später an ihr Fahrzeug kam, stellte sie den Diebstahl ihres Geldbeutels fest. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden ...

