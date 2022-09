Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Diebstahl von Geldbeutel aus PKW

Altrip (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 15:00 Uhr, stellte eine Dame ihren PKW in der Schillerstraße ab. Während die Frau einer Bekannten beim Aussteigen half und diese in eine nahegelegene Wohnung begleitete, ließ sie den Kofferraum offen. Nachdem die Dame wenige Minuten später an ihr Fahrzeug kam, stellte sie den Diebstahl ihres Geldbeutels fest. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Die Polizei rät: - Verschließen Sie Ihren PKW, auch bei einer nur kurzzeitigen Abwesenheit. - Lassen Sie weder Wertsachen noch Bargeld im Fahrzeug liegen. Dabei gilt: Auch Verstecken ist sinnlos.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell