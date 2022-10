Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unfall

Wickede (ots)

Am Donnerstag, um 16:24 Uhr, kam es an der Einmündung der Oststraße auf die Hauptstraße zu einem Unfall. Ein 18-jähriger Autofahrer aus Wickede war mit seinem VW Polo auf der Oststraße unterwegs. An der Einmündung wollte er nach links abbiegen. Dabei übersah er den von rechts kommenden Lkw eines 72-jährigen Mannes aus Menden. Durch die Kollision wurde der junge VW-Fahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 7000,- EUR. Die Hauptstraße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme komplett gesperrt. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell