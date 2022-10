POL-SO: Radfahrer stürzt

Lippstadt (ots) - Am Donnerstag kam es gegen 09.45 Uhr, im Kreuzungsbereich der Overhagener Straße und der Stirper Straße, zu einem Verkehrsunfall. Eine 32-jährige Autofahrerin aus Lippstadt fuhr mit ihrem grauen VW Golf in Richtung der Erwitter Straße. In Höhe der Stirper Straße bog die 32-Jährige nach rechts ab und kollidierte mit einem Radfahrer, der auf dem Radstreifen der Overhagener Straße ebenfalls in Richtung Erwitter Straße fuhr. Der Pkw wurde bei der ...

mehr