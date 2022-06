LPI-SHL: Scheunenbrand

Wernshausen (ots) - An einem Fußgängerüberweg in der Bahnhofsallee in Wernshausen stoppte Mittwochnachmittag eine 30-Jährige ihren Audi, um einen Fußgänger über die Straße zu lassen. Dies bemerkte der dahinter befindliche 15-jährige Simson-Fahrer zu spät und fuhr ungebremst auf. Der junge Fahrer verletzte sich hierbei glücklicherweise nur leicht. Sein Sozius blieb unverletzt. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

