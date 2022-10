Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbrecher festgenommen

Lippstadt (ots)

Am Freitag, um 03:13 Uhr, wurde die Polizei von einem Zeugen zur Gaußstraße gerufen. Hier sollten Einbrecher an einem Sportheim sein. Die Polizisten bemerkten auf dem Gelände zwei Personen die direkt die Flucht ergriffen. Bei der Suche nach den mutmaßlichen Tätern konnte ein 24-jähriger Mann der zurzeit in Lippstadt lebt in einem Gebüsch aufgefunden und festgenommen werden. Er wurde ins Polizeigewahrsam gebracht. Der zweite Täter blieb verschwunden. An dem Vereinsheim zunächst versucht worden die Tür aufzuhebeln. Da dieses nicht gelang hebelten die Diebe ein Fenster auf um ins Innere zu gelangen. Hier wurde der gesamte Thekenbereich durchwühlt. Bisher konnte nur eine fehlende Kamera festgestellt werden. Der vermutliche Täter wird heute Morgen dazu von der Kriminalpolizei vernommen. (lü)

