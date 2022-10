POL-SO: Lippstadt-Esbeck - Unfallflucht

Soest-Ampen (ots) - Am Mittwoch, um 16:15 Uhr, kam es an der Werler Landstraße in Höhe der Hausnummer 227 zu einem Unfall. Eine 62-jährige Frau aus Werl war mit ihrem Pedelec auf dem Radweg in Richtung Werl unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte die Radlerin und verletzte sich dabei leicht. Sie wurde zu einer ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. (lü) Rückfragenvermerk für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Soest Pressestelle Polizei Soest ...

