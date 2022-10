POL-SO: Geschwindigkeitskontrollen

Werl (ots) - Am 24. Oktober, gegen 20.20 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Gartenlaube in der Grafenstraße ein. Die Diebe schlugen eine Fensterscheibe der Laube ein, um in das Innere zu gelangen und entwendeten Lebensmittel und eine Taschenlampe. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922 91000 zu melden.(dk) Rückfragenvermerk für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Soest Pressestelle ...

