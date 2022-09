Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Illegale Drogen in Wohnung entdeckt - Polizei nimmt Tatverdächtigen vorläufig fest

Hagenow (ots)

In einer Wohnung in Hagenow hat die Polizei am Dienstagabend mehrere illegale Drogen entdeckt. In einer Laptoptasche fanden Polizisten unter anderem knapp 40 mit Cannabis gefüllte Portionstüten sowie etwa 40 Tütchen bzw. Röhrchen, in denen sich rauschgiftverdächtige Substanzen befanden. Zudem wurden zahlreiche Drogenutensilien und mehrere Hundert Euro Bargeld entdeckt. Die Polizei geht davon aus, dass die Drogen verkauft werden sollten. Eigentümer der Tasche ist ein 44-jähriger Mann, der sich in der Wohnung seiner Lebensgefährtin aufhielt. Dorthin wurde die Polizei ursprünglich wegen einer häuslichen Gewalt gerufen. Beim Eintreffen nahmen die Polizisten starken Cannabisgeruch wahr. Kurz darauf wurden die illegalen Drogen entdeckt. Da der Verdacht des Handelns mit illegalen Drogen bestand, wurde der 44-jährige Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Er befindet sich derzeit im Polizeigewahrsam. In seinem Auto entdeckte die Polizei zudem einen Teleskopschlagstock sowie einen verbotenen Elektroschocker. Beide Gegenstände wurden sichergestellt. Gegen den aus Polen stammenden Mann ist Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet worden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell