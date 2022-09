POL-LWL: Ludwigsluster Polizeidienststellen nach Störungen im Telefonnetz wieder erreichbar

Parchim (ots) - In Parchim kam es am Sonntagnachmittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zweier Gruppen, bei der drei Personen leicht verletzt wurden. An einer Sportanlage in der Ziegendorfer Chaussee gerieten gegen 17 Uhr etwa 20 Personen im Alter zwischen 17 und 25 Jahren aufeinander. Ersten Erkenntnissen zufolge kam es zu einer Schlägerei zwischen einer vorwiegend aus afghanischen und syrischen Personen ...

