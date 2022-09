Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Unbekannte sollen Fahrrad geraubt haben - Polizei sucht Zeugen

Hagenow (ots)

In Hagenow sollen am Montagabend zwei unbekannte Täter einem 19-jährigen Mann das Fahrrad geraubt haben. Das Opfer wurde dabei leicht verletzt. Nach Angaben des 19-Jährigen habe einer der Täter das Opfer zunächst zu Boden geschubst und es dann getreten. Anschließend sollen die beiden schwarz gekleideten Täter das Fahrrad geraubt haben und damit geflüchtet sein. Der 19-Jährige erstattete am Dienstag Anzeige bei der Polizei, die jetzt wegen Raubes ermittelt. Hinweise zu diesem Vorfall, der sich am Montagabend gegen 22 Uhr vor einem Wohnhaus in der Parkstraße ereignet hat, nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen.

