Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Holzminden - Achtjähriges Mädchen leicht verletzt

Holzminden (ots)

Am 25.08.2022, gegen 12.35 Uhr, ereignete sich auf dem Geh-/Radweg vor der Karlschule in Holzminden, Karlstraße 18, ein Zusammenstoß zwischen einer bislang unbekannten erwachsenen Fahrradfahrerin und einem achtjährigen Mädchen.

Die Fahrradfahrerin überquert mit ihrem Fahrrad zunächst an der Ampelanlage die Neue Straße und fuhr anschließend auf dem Geh-/Radweg in Richtung Karlschule. Hier stieß sie dann mit dem ihr entgegenlaufenden achtjährigen Mädchen zusammen. Das Mädchen stürzte durch den Zusammenstoß und verletzte sich dabei leicht. Als die hinzugeeilte Mutter des Mädchens am Unfallort eingetroffen war, sei die Fahrradfahrerin auf ihr Fahrrad gestiegen und in Richtung Allersheimer Straße ohne zuvor Angaben zu ihrer Person zu machen, davongefahren. Aus diesem Grund wurde wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Bei der Fahrradfahrerin habe es sich um eine ca. 1,60m große und etwa 50 Jahre alte Frau mit kurzen blonden Haaren, welche mit einer pinken Hose und einem schwarzen Oberteil bekleidet gewesen sei, gehandelt. Das Fahrrad der Frau sei dunkelblau gewesen.

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Holzminden unter 05531/9580 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell