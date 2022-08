POL-HM: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hildesheim und der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden aufgrund eines versuchten Tötungsdelikts in Dielmissen

Hameln (ots) - Am Freitag, den 26.08.2022, wurde gegen 00:50 Uhr durch einen aufmerksamen Anwohner mitgeteilt, dass es aktuell zu einem Einbruch in einen Supermarkt in der Baustraße in Hameln komme. Nach bisherigen Erkenntnissen habe eine Person eine Scheibe eingeschlagen, den Markt betreten und anschließend mit Diebesgut wieder verlassen. Noch im Nahbereich des Marktes konnte ein Tatverdächtiger, welcher mutmaßliches ...

mehr