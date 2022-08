Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Supermarkt in Hameln - Tatverdächtiger gefasst

Hameln (ots)

Am Freitag, den 26.08.2022, wurde gegen 00:50 Uhr durch einen aufmerksamen Anwohner mitgeteilt, dass es aktuell zu einem Einbruch in einen Supermarkt in der Baustraße in Hameln komme. Nach bisherigen Erkenntnissen habe eine Person eine Scheibe eingeschlagen, den Markt betreten und anschließend mit Diebesgut wieder verlassen. Noch im Nahbereich des Marktes konnte ein Tatverdächtiger, welcher mutmaßliches Diebesgut, unter anderem Tabakwaren, mit sich geführt hat, durch Fahndungskräfte gesichtet werden. Nach einer fußläufigen Verfolgung wurde der 19-jährige Tatverdächte aus Hameln durch die Polizeibeamten gestellt. Zudem fand am Tatort eine spezialisierte Spurensuche durch die Tatortgruppe des Einsatz- und Streifendienstes der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden statt.

Das mutmaßliche Diebesgut wurde sichergestellt. Der entstandene Schaden wird vorläufig auf ca. 1000EUR geschätzt.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell