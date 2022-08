Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Brand im Stadtgebiet von Hameln - Tatverdächtige ermittelt

Hameln (ots)

Am Dienstag, den 23.08.2022, kam es, gegen 01:00 Uhr, im Stadtgebiet von Hameln, im Bereich des Felsenkellerwegs, auf einer Strecke ca. 100m an mehreren Stellen zu Böschungsbränden. Durch das Feuer wurde ein geparkter PKW beschädigt. Da es augenscheinlich an mehreren Stellen angefangen hat zu brennen, ist von einer Brandstiftung auszugehen. Noch im Verlauf der ersten Ermittlungen am Brandort konnten zwei Tatverdächtige identifiziert und zur Durchführung von polizeilichen Maßnahmen festgenommen werden. Das Feuer konnte währenddessen durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Gegen die beiden Tatverdächtigen, ein 21- und ein 24-Jähriger, beide aus Hameln, wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung eingeleitet. Nach der Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf ca. 5.000 EUR geschätzt. Zusammenhänge mit den aktuellen Brandserien sind nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen nicht ersichtlich.

Brandstiftung ist kein sogenanntes Kavaliersdelikt, sondern ein Verbrechenstatbestand, welcher in der festgelegten Strafandrohung eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr und bis zu zehn Jahren vorsieht. Auch eine ungewollte Brandlegung, zum Beispiel durch eine weggeworfene glühende Zigarette kann eine fahrlässige Brandstiftung darstellen, die ebenfalls eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe nach sich ziehen kann.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell