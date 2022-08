Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Wachumbau bei der Polizei

Bad Pyrmont (ots)

Heute beginnt der Umbau der Polizeiwache in Bad Pyrmont. Neue und umfangreichere Technik erfordern die Umgestaltung des Wachbereiches. Bei dieser Gelegenheit wird die Arbeitssituation auch in den angrenzenden Räumlichkeiten ökonomischer gestaltet. Wesentliche Teile der Baumaßnahme sollen bereits im Dezember 2022 beendet sein. Während dieser Zeit ist die Polizei in Bad Pyrmont nach wie vor Rund-um-die-Uhr für Sie erreichbar. Die provisorische Wache befindet sich im Altbau und ist über den Eingang zur Bahnhofstraße gelegen zu erreichen. Gehbehinderte Personen mögen bitte die Klingel neben der Treppe benutzen, es wird sich um Sie gekümmert.

Wir freuen uns auf die Modernisierung und bitten um Verständnis für etwaige Unannehmlichkeiten.

