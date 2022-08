Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Verteilung der Seniorenpost abgeschlossen

Bild-Infos

Download

Flecken Delligsen (ots)

Immer wieder werden Senioren und Seniorinnen Opfer des Enkeltricks und anderer krimineller Maschen und erleiden dadurch zum Teil hohe Vermögensschäden. In Kooperation mit der Verwaltung des Fleckens Delligsen hat das Polizeikommissariat Holzminden vor kurzem rund 1.200 Haushalte in der Gemeinde angeschrieben. Als Ergänzung zu öffentlichen Präsenzveranstaltungen wurden im Rahmen des Projektes "Schutz älterer Menschen" Präventionsbroschüren an alle über 70-jährigen Einwohner/-innen verteilt. "Aufklärung ist ein wichtiger Baustein zur Vermeidung von Straftaten", äußert sich der zuständige Polizeihauptkommissar Christian Rusniok. "Daher gehen wir aktiv auf diesen besonders gefährdeten Personenkreis zu". "Für mich war es eine Selbstverständlichkeit, dieses Projekt zu unterstützen", ergänzt Bürgermeister Stephan Willudda. "In diesem Zusammenhang ist es gelungen, dem Brief noch ein Informationsschreiben unseres Seniorenrates beizufügen.".

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell