Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Zeugenaufruf zu Einbruch in Getränkehandel mit hohem Entwendungsschaden

Bodenwerder (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 06.08., ab ca. 14.00h bis heute Morgen, ca. 08.30h ereignete sich ein Einbruchdiebstahl aus einem Getränkehandel in Bodenwerder an der Rühler Straße/Ecke Zum Finkenherd. Der oder die bislang unbekannten Täter sind nach Erkenntnissen aus der Tatortaufnahme auf noch unklare Weise in das Objekt eingedrungen und haben aus einem Wertgelass Bargeld in fünfstelliger Höhe entwendet. Der Kriminaldienst des Polizeikommissariat Holzminden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang mögliche relevante Beobachtungen gemacht haben, sich mit der Polizei in Bodenwerder oder Holzminden in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell