POL-HOL: Gefährliches Überholmanöver, Zeugen gesucht

Hameln (ots) - Am kommenden Mittwoch (03.08.2022) wird in der ZDF Fernsehsendung "Aktenzeichen XY ungelöst" ein Vermisstenfall aus Holzminden vorgestellt: Am 14.04.1997 wurde der damals 45-jährige Wolfgang Knoll bei der Polizei in Holzminden als vermisst gemeldet. Knoll war zum Zeitpunkt seines Verschwindens akut erkrankt und sollte sich am 24.02.1997 in der ...

mehr