Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Rettungshubschrauber im Einsatz - Motorroller vom PKW erfasst

Landkreis Holzminden, 37627 Stadtoldendorf (ots)

Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am heutigen Tag um 10:35 Uhr in Stadtoldendorf. Was war geschehen?

Der 72-jährige Fahrer eines 125'er Motorrollers befuhr die Eschershäuser Straße - aus Rtg. Holeburgweg kommend - und musste verkehrsbedingt an der Einmündung zum Mühlenanger warten. Hinter ihm befand sich eine 75-jährige Frau, die mit ihrem VW Golf ebenfalls angehalten hatte. Nachdem der Motorroller dann angefahren war, um in Rtg. Amelungsborn seine Fahrt fortzusetzen, musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt noch einmal abbremsen. Das registrierte die hinter ihm Fahrende zu spät und fuhr auf das Krad auf. Dabei geriet der Rollerfahrer unter den PKW und wurde ca. 15 m mitgeschleift. Der Unfall wurde durch mehrere Zeugen beobachtet, die dann auch sogleich zur Hilfe eilten. Mit zwei Wagenhebern wurde der VW Golf zunächst angehoben, um den Verletzten so zu entlasten. Durch die Feuerwehr Stadtoldendorf konnte der VW Golf mittels eines Lufthebekissens soweit angehoben werden, dass es den Rettungskräften gelang, den Rollerfahrer unter dem PKW hervorzuziehen.

Zwischenzeitlich war der Rettungshubschrauber informiert worden, der in der Nähe der Unfallstelle auf einer Wiese landen konnte. Aufgrund der erlittenen Verletzungen des Rollerfahrers wurde er in die Uni Klink nach Göttingen Klinik geflogen. Nach ersten Erkenntnissen besteht aber keine Lebensgefahr.

Die durch den Verkehrsunfall bedingten Rettungs- u. Bergungsmaßnahmen verursachten einen größeren Stau im Stadtgebiet von Stadtoldendorf, zumal ja auch die B 64 in Höhe Negenborn gesperrt ist und der gesamte Verkehr um den Unfallort herumgeleitet werden musste.

Durch die gute Zusammenarbeit von Feuerwehr, Sanitätern und Polizei konnte die Unfallstelle schnell geräumt werden und die L 581 nach ca. 1 Stunde für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell