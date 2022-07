POL-DO: Polizei sucht Zeugen nach vermutlicher Brandstiftung auf dem Gelände eines Autoservices

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0836 Zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 69-jährige Fußgängerin schwer verletzt wurde, kam es am 30.07.2022 auf der Markgrafenstraße in Dortmund. Nach Angaben der Beteiligten ereignete sich der Verkehrsunfall um 12.35 Uhr. Zu dieser Zeit verließ eine 47 Jahre alte Frau aus Dortmund das Tankstellengelände an der Markgrafenstraße mit ihrem PKW VW in östlicher Richtung. Sie gab an, von ...

mehr