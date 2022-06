Polizei Mettmann

POL-ME: Von Bewohner überrascht: Polizei fasst Einbrecher - Haan - 2206089

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Mittwoch (15. Juni 2022) hat die Polizei in Haan einen Einbrecher auf seiner Flucht gefasst. Der Tatverdächtige war nach aktuellem Stand der Ermittlungen kurz zuvor in ein Haus eingebrochen und dort vom Eigentümer überrascht worden.

Folgendes war geschehen:

Gegen 14:30 Uhr hatte sich ein 61-jähriger Haaner in seinem Einfamilienhaus aufgehalten, als er aus dem Keller verdächtige Geräusche gehört hatte. Als er daraufhin nach dem Rechten schaute, stieß er auf einen Mann, der sich augenscheinlich gerade gewaltsam Zugang durch die Kellertüre in das Haus verschafft hatte und gerade dabei war, das im Keller befindliche Schlafzimmer nach Wertgegenständen zu durchsuchen.

Als der Einbrecher den Bewohner erblickte, ergriff dieser die Flucht und rannte in Richtung "Buschhöfen" davon. Der Haaner alarmierte nun geistesgegenwärtig die Polizei und gab hierbei auch eine detaillierte Personenbeschreibung des Täters durch. Aufgrund der guten Beschreibung konnte die Polizei im Rahmen der Fahndung nur wenige Minuten später tatsächlich den Täter antreffen.

Bei ihm handelte es sich um einen 32-jährigen Wuppertaler, in dessen Taschen die Beamten das zuvor entwendete Diebesgut (unter anderem Gläser mit Münzen im Wert von einigen Hundert Euro sowie Schmuck) sicherstellten. Daraufhin wurde der Mann vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache nach Hilden gebracht, wo ein Verfahren gegen den 32-Jährigen eingeleitet wurde.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell