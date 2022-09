Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Schwerverletzte bei Zusammenstoß zweier Autos

Boizenburg (ots)

Beim Zusammenstoß zweier PKW sind am späten Dienstagabend auf der B 5 in Boizenburg zwei Autoinsassen schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war ein nach links abbiegender PKW mit einem entgegenkommenden Auto frontal zusammengestoßen. Der 30-jährige Fahrer des entgegenkommenden PKW sowie sein 24-jähriger Beifahrer erlitten dabei schwere Verletzungen. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Beide PKW wurden erheblich beschädigt, eine genaue Schadenssumme steht noch nicht fest. Im Zuge der Bergung beider Unfallautos musste die B 5 an der Unfallstelle für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.

