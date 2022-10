Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Radfahrer gesucht

Lippstadt (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 09.45 Uhr, im Kreuzungsbereich der Overhagener Straße und der Stirper Straße, zu einem Verkehrsunfall. Eine 32-jährige Autofahrerin aus Lippstadt fuhr mit ihrem grauen VW Golf in Richtung der Erwitter Straße. In Höhe der Stirper Straße bog die 32-Jährige nach rechts ab und kollidierte mit einem Radfahrer, der auf dem Radstreifen der Overhagener Straße ebenfalls in Richtung Erwitter Straße fuhr. Der Pkw wurde bei der Kollision beschädigt. Der Radfahrer setzte seinen Weg jedoch fort, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Der Radfahrer ist etwa 1,80 Meter groß, schlank und hat dunkle Haare. Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941 91000 zu melden.(dk)

