Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Auto stößt mit Straßenbahn zusammen

Am Dienstag wurde bei einem Unfall in Ulm eine 58-Jährige verletzt.

Ulm (ots)

Gegen 14 Uhr fuhr eine 29-Jährige mit ihrem VW in der Olgastraße in Richtung Oststadt. Sie wollte verbotswidrig nach links in die Ensinger Straße abbiegen und übersah wohl die Straßenbahn. Die fuhr neben ihr in die gleiche Richtung. Die beiden Fahrzeuge stießen seitlich zusammen. Durch die eingeleitete Bremsung der Straßenbahn stürzte die Frau in der Straßenbahn und trug leichte Verletzungen davon. Rettungskräfte brachten die 58-Jährige in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf etwa 10.000 Euro. Die Verkehrspolizei Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

++++0541779

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell