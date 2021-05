Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Friesoythe für den nördlichen Landkreis Cloppenburg für den 12./13.05.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

+++Verkehrsunfallflucht +++

Friesoythe, Kirchstraße

Am 12.05.2021, in der Zeit von 07:45 bis 13:00 Uhr, wird der auf dem Parkplatz der Spar-und Darlehnskasse abgestellte Pkw, Audi, einer 52-jährigen Friesoytherin beschädigt. Das Fahrzeug war vorwärts in eine Parklücke geparkt, eine Beschädigung befindet sich hinten rechts am Radkasten. Der/die Unfallverursacher/in entfernt sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Friesoythe (04491/93160) zu melden.

+++Verkehrsunfallflucht +++

Saterland, Hauptstraße

Am 11.05.2021, in der Zeit von 15:00 bis 18:15 Uhr, wird der auf dem Parkplatz am Friedhof abgestellte Pkw, BMW, einer 56-jährigen Saterländerin beschädigt. Am Pkw der Saterländerin entsteht Sachschaden. Der/die Unfallverursacher/in entfernt sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Friesoythe (04491/93160) zu melden.

+++Verkehrsunfallflucht +++

Friesoythe, Schleefeldweg

Am 13.05.2021, gegen 00:30 Uhr, kollidiert ein Pkw, Ford, mit zwei Bäumen. Hierbei werden die Bäume beschädigt. Der Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Friesoythe (04491/93160) zu melden.

+++Verkehrsunfall +++

Barßel, Mühlenweg

Am 12.05.2021, gegen 17:15 Uhr, kommt es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern. Ein Beteiligter hinterließ seinen Namen und seine Telefonnummer. Doch durch Aufregung wurde dieses falsch im Handy eingespeichert. Zur Klärung des Unfallhergangs und Sicherung der Schadensregulierung werden die Beteiligten gebeten, sich bei der Polizei Friesoythe (04491/93160) oder Barßel (04499922200) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell