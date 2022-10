Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Enkeltrick knapp vereitelt

Geseke (ots)

Einem aufmerksamen Mitarbeiter eines Geldinstituts fiel ein 88-jähriger Geseker auf, der am Donnerstagnachmittag einen hohen Geldbetrag von seinem Konto abheben wollte. Auf Nachfrage erzählte der Senior, dass er einen Anruf eines Staatsanwaltes erhalten habe. Dieser habe ihn unter Druck gesetzt, einen Kautionsbetrag für seinen Sohn zu bezahlen. Der Sohn des 88-Jährigen soll einen Verkehrsunfall verursacht haben und nun in Haft sitzen. Um seinem Sohn zu helfen, eilte der Geseker zu seiner Hausbank, um sich den geforderten Geldbetrag in Höhe von 45.000 Euro auszahlen zu lassen und an einen Abholer zu übergeben. Der Mitarbeiter der Bank wurde bei dieser Geschichte zu Recht misstrauisch und rief die Polizei. Auch der Sohn des Seniors wurde verständigt. Zu einer Geldübergabe kam es somit nicht. Seien Sie misstrauisch fremden Anrufern gegenüber und beenden Sie das Gespräch sofort, wenn ihnen etwas seltsam vorkommt!(dk)

