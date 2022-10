Polizei Hagen

POL-HA: Ohne Fahrerlaubnis Stopp - Zeichen missachtet

Hagen - Boele (ots)

In den Nachmittagsstunden des Freitag, 07.10.2022, führten Beamte des Verkehrsdienstes der Hagner Polizei eine Überwachung im Bereich Boele durch. An der Einmündung Dortmunder Straße / Posener Straße fiel den Beamten der Fahrer eines Motorrollers auf, da dieser in die Einmündung einfuhr, ohne sein Fahrzeug zuvor an der Haltelinie des Stopp Zeichens zum Stillstand zu bringen. Im Rahmen der Überprüfung des Fahrers stellte sich dann heraus, dass dieser nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis der Klasse AM war. Zunächst hatte der 27 Jährige Hagener noch behauptet, der Roller sei auf 25 km/h gedrosselt und seine Mofa Prüfbescheinigung reiche aus. Als jedoch ein Beamter der Hagener Kradstaffel angefordert wurde, um eine Probefahrt mit dem Roller durchzuführen, zeigte sich der Hagener einsichtig und gab zu, dass der Roller nicht die erforderliche Geschwindigkeitsdrossel besaß. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Den Roller musste der 27 Jährige von der Kontrollstelle schieben. (tx)

